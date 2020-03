Oroscopo del Corriere di martedì 10 marzo: segni zodiacali Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo del Corriere di martedì 10 marzo per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario.

ARIETE

Una bella notizia cambie­rà la vostra giornata. Attenzione però a non adagiarvi sugli allori. Le insidie sono sempre dietro l’angolo.

LEONE

C’è un persona che non vedete spesso ma che vi è molto vicina. Non serve stare sempre accanto a qualcuno per essere importante per lui.

SAGITTARIO

In questa giornata tutto sembra andare per il verso giusto. Osate e lanciatevi in azioni che solito non avreste il coraggio di compiere.

L'oroscopo di martedì 10 marzo: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo di martedì 10 marzo: Toro, Vergine Capricorno

L'oroscopo di martedì 10 marzo: Bilancia, Gemelli, Acquario