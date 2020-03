E' morta suor Germana, la "cuoca di Dio". Una vita all'insegna della preghiera e di celebri libri di ricette

È morta suor Germana, al secolo Martina Consolaro, diventata famosa come la "cuoca di Dio". La religiosa si è spenta il 7 marzo a Caronno Varesino. Aveva 81 anni. La sua è stata una vita di preghiera ma anche passata ai fornelli. Come si legge su Wikipedia, a 19 anni entrò a far parte delle suore del Famulato Cristiano, fondate con il fine di tutelare le giovani lavoratrici. Fu preposta all'insegnamento e assegnata a una scuola per fidanzati, dove insegnò cucina. Il suo primo libro di ricette, Quando cucinano gli angeli, risale al 1983. Celebre l'Agenda di suor Germana, pubblicata annualmente dalla fine degli anni Ottanta. Nel 1994 è entrata nell'Ordo virginum. Tra le collaborazioni, si ricordano quelle con Famiglia Cristiana e Visto. E' stata ospite di numerosi programmi tv, come Uno Mattina, Domenica In e I fatti vostri. Come si legge su varesenws.it, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nel rispetto dell'ordinanza sul coronavirus.