Coronavirus, in Albania i primi due casi di contagio: ecco chi sono, le raccomandazioni del Ministero

Coronavirus, in Albania i primi due casi di contagio. Si tratta di padre e figlio rientrati da un viaggio a Firenze, sottoposti a tampone sono risultati positivi, come ha confermato il ministero della Sanità albanese che ha anche aggiunto che le loro condizioni al momento sono stabili e non destano preoccupazioni. Lo riferisce il sito Albanianews.it. L'Albania, sino a questo momento, sembrava indenne al Coronavirus tanto che la situazione era stata oggetto di studio da parte di numerosi esperti. Ora il ministero raccomanda di seguire tutte le norme igieniche e sanitarie per evitare che il contagio si allarghi come sta succedendo invece in altri paesi, tra cui l'Italia.