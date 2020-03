Lotteria degli scontrini, dal 9 marzo 2020 si può scaricare il codice per partecipare all'estrazione: come fare

Lotteria degli scontrini, da lunedì 9 marzo 2020 alle ore 12 è possibile scaricare il codice per partecipare. Il nuovo concorso legato allo scontrino elettronico, prenderà comunque formalmente il via dal primo luglio mentre la prima estrazione è prevista per il 7 agosto. L'obiettivo è quello di limitare l'evasione fiscale: ogni mese sono in ballo premi tra 30 mila e 100 mila euro mentre è prevista un'estrazione annuale noi un milione per gli acquisti fatti in contanti che sale a cinque milioni per i pagamenti cashless. Potranno partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia con un acquisto a partire da un euro ed esibendo il loro codice lotteria. Ecco come averlo. Dalle 12 di lunedì 9 marzo è attivo il Portale Lotteria che si compone di un'area pubblica e di un'area riservata. Nell'area pubblica, cui si accede liberamente, sarà possibile ottenere il codice lotteria. Una volta generato, il codice deve essere stampato o salvato su un dispositivo mobile ed essere mostrato all'esercente.