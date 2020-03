Video Terremoto, storia incredibile: anziana ritrova il suo gatto tre anni e mezzo dopo le scosse

La storia ha dell'incredibile e merita di essere raccontata. Arriva da Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, ed è stata pubblicata sui social, ottenendo una pioggia di like. Dora è un'anziana del piccolo paese piceno e prima del terremoto aveva un caro amico: Mimmo uno splendido gatto. Durante le scosse del 2016 il micio è scomparso. Passata la paura per lo sciame sismico, Dora ha iniziato a cercare il suo gatto, ma senza successo. Incredibilmente qualche giorno fa, a distanza di oltre tre anni, i due si sono ritrovati, per la gioia di entrambi, come dimostrano video e foto pubblicate sui social network e condivise centinaia e centinaia di volte.