Luca Zingaretti, grave lutto per l'attore de Il commissario Montalbano: "Non riesco a farmene una ragione"

Grave lutto per Luca Zingaretti. L’attore de Il Commissario Montalbano piange la morte di un amico e un collega con un commosso post su Instagram che qui sotto proponiamo.

L’amico di Luca Zingaretti che domani, lunedì 9 marzo vedremo in una puntata de Il Commissario Montalbano, si chiamava Bruno Armando. Cosa ha scritto l'attore: “Con me nella foto c’è Bruno, Bruno Armando. È una foto di tanti anni fa. Stavamo provando e preparando “Maratona di New York” che Edoardo Erba aveva scritto per noi”. Nella foto pubblicata sul popolare social network, Zingaretti appare molto giovane insieme al suo amico. L’attore poi continua: “Bruno era un uomo difficile ma dolcissimo, chiunque l’abbia conosciuto nn ha potuto fare a meno di amarlo per la sua pulizia, il suo essere un giusto, la sua integrità, per il suo non amare i compromessi, per la sua lealtà, perché dentro aveva il sole che si era conquistato da solo”. Zingaretti poi ha raccontato che per lui Bruno era come un fratello e addirittura come un padre: “mi sembra impossibile che non ci sia più“.