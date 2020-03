Oroscopo del Corriere di lunedì 9 marzo, segni zodiacali Cancro, Scorpione, Pesci

L’oroscopo del Corriere di lunedì 9 marzo 2020 per i segni di acqua Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Possibili discussioni con qualcuno che non è disposto ad assecondarti. Usa questo apparente conflitto come una lezione in prospettiva futura.

SCORPIONE

Non è una buona idea dare la colpa dei tuoi problemi agli altri: meglio farsi un approfondito esame di coscienza. Non perdere altro tempo.



PESCI

Scoprirai che puoi fare grandi passi avanti per progetti a lungo termine: questa è una buona giornata per mettere giù un piano di lavoro.

L'oroscopo per i segni di aria di lunedì 9 marzo: Ariete, Leone, Sagittario

L'oroscopo per i segni di terra di lunedì 9 marzo: Toro, Vergine Capricorno

L'oroscopo per i segni di aria di lunedì 9 marzo: Bilancia, Gemelli, Acquario