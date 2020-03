L’oroscopo del Corriere di lunedì 9 marzo, segni Gemelli, Bilancia, Acquario

CALCIO SERIE A

Gol e highlights Milan-Genoa 1-2: non basta Ibrahimovic, i rossoneri perdono in casa

No, non ci siamo. Una settimana nera quella del Milan che ha visto il club licenziare Boban e la squadra perdere. Il Genoa infatti è stato capace di violare San Siro deserto: 1-2 i rossoneri che devono alzare bandiera bianca sul fronte della qualificazione in Champions League. Il gol di Ibrahimovic non è bastato.