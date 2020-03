L’oroscopo del Corriere di lunedì 9 marzo: segni Ariete, Leone, Sagittario

L’oroscopo del Corriere di lunedì 9 marzo 2020 per i segni di fuoco Ariete, Leone, Sagittario

ARIETE

Oggi potresti essere un po' irritato. Le persone sembrano essere più un ostacolo che un aiuto per te. Non lanciarti in attacchi offensivi pesanti.

LEONE

Oggi potresti imbatterti in alcune difficoltà di diversa natura, ma non preoccuparti: saranno tutti ostacoli che sarai in grado di aggirare.

SAGITTARIO

Oggi può sembrare che tu sia intrappolato in una lotta di potere da cui non puoi uscire. Fai del tuo meglio per non essere coinvolto in conflitti.

L'oroscopo per i segni di acqua di lunedì 9 marzo: Cancro, Scorpione e Pesci

L'oroscopo per i segni di terra di lunedì 9 marzo: Toro, Vergine Capricorno

L'oroscopo per i segni di aria di lunedì 9 marzo: Bilancia, Gemelli, Acquario