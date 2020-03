Truffa del tampone: gli sciacalli sfruttano il Coronavirus per rubare soldi. Segnalare telefonate sospette

Non c'è virus che tenga. I truffatori non si fermano mai, anzi quando possono utilizzano proprio l'attualità per spillare soldi ai cittadini indifesi, spesso gli anziani. Gli sciacalli ora stanno utilizzando proprio la paura per il Coronavirus Covid 19 ed hanno ideato la truffa del tampone. Sono molti i cittadini che negli ultimi giorni hanno ricevuto telefonate da falsi volontari della Croce Rossa o di altre organizzazioni che si occupano di sanità. Al malcapitato viene proposto di effettuare il tampone a domicilio. Ovviamente si tratta soltanto di una scusa per poter entrare nella sua abitazione e commettere reati. La Croce Rossa ha già comunicato che non è stato disposto alcuno screening porta a porta e ha invitato a segnalare eventuali casi sospetti alle autorità. E' attivo il numero verde "Cri per le persone" che può essere contattato 24 ore su 24: 800.065510.