Festa dell'8 marzo: le donne amano l'avventura:rafting, paracadutismo ed equitazione, gli sport più praticati

Shopping, spa e balli afro-americani? Niente di tutto ciò per la donna italiana dell’anno 2020. Le donne preferiscono l’avventura. Un sondaggio di SpeedVacanze.it condotto a gennaio 2020 su un campione di 2 mila donne, reso noto in occasione dell'8 marzo, festa della Donna, ha messo in luce una marcata preferenza da parte delle donne per i fine settimana che permettano di praticare specialità sportive adrenaliniche quali il rafting o il paracadute, ma anche la più “tranquilla” equitazione.

Il 36% delle intervistate afferma di preferire tra tutti il rafting. I motivi principali che spingono a sfidare la natura sono principalmente la voglia di emancipazione: le donne del 2020 sono infatti sicure di se stesse e lo dimostrano volendo affrontare le rapide a bordo di un gommone. Il 31% dichiara poi di voler provare l’esperienza di un volo aereo con lancio dal paracadute. L’adrenalina che suscita un’esperienza del genere, è qualcosa che molte donne si sentono di dover provare ritenendo che, dopo un’avventura del genere, si è pronte ad affrontare qualsiasi prova che la vita possa riservare.

L’equitazione riscontra invece la preferenza del 18% delle donne. A cavallo di splendidi destrieri, dichiarano di riuscire a sentirsi libere dagli impegni della casa, dal lavoro e dalla routine di tutti i giorni.

Tra le preferenze adrenaliniche delle donne vi è infine il weekend in jeep 4x4. L’8% delle intervistate aspirerebbe a guidare «senza regole» una jeep, a stretto contatto con sentieri infangati e ombrosi.

