Coronavirus, altri 100 morti in meno di 24 ore. Oltre 60mila guarigioni (8 marzo ore 10.30)

Alle ore 10.30 dell'8 marzo, stando ai dati elaborati e pubblicati dalla Johns Hopkins University, nel mondo i decessi causati dal Coronavirus Covid 19 sono saliti a 3.594, cento morti in più rispetto al bilancio delle 11.30 del giorno prima (3.491). I contagi sono quasi 4mila in più, 106.375 contro 102.469. Pesa la veloce diffusione del virus ormai in tutto il mondo occidentale e non solo in Italia. Le guarigioni complessive sono oltre 60mila, per l'esattezza 60.013.

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 2.986; Italia 233; Iran 145; Corea del Sud 50; Usa 17; Francia 11; Spagna 10; altri (Diamond Princess) e Giappone 6; ; Iraq e Australia 4; Hong Kong e Inghilterra 2; Olanda, Filippine, Taiwan, Thailandia, Svizzera, Argentina e San Marino 1. Le restanti vittime nelle altre province cinesi.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 80.695, Corea del sud 7.313, Italia 5.883, Iran 5.823, Francia 949, Germania 800, Spagna 525, Giappone 461, Stati Uniti 433, Svizzera 268.

