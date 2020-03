Torna domenica 8 marzo 2020 il consueto appuntamento con Quelli che il calcio. Ecco anticipazioni e ospiti del programma di Rai 2 in onda a partire dalle 14. A dialogare con Luca, Paolo e Mia la comicità dell'interista Enrico Bertolino e del genoano Andrea Di Marco, e il know-how calcistico del giornalista Fabrizio Biasin e di Francesca Fantuzzi, fidanzata di Berardi. Ci sarà naturalmente anche Adriano Panatta, che supervisionerà una nuova sfida agonistica tra Paolo e la mezzofondista azzurra Gaia Sabbatini. A Roma intanto, a sancire una storica reunion delle ragazze di Non è la Rai ci sarà l'inviato Enrico Lucci, mentre a Napoli, a infondere calore al pubblico del Nord, gli attori partenopei Biagio Izzo e Patrizio Rispo. Ci sarà tuttavia spazio per l'informazione scientifica, indispensabile in questo periodo, con la presenza di Roberto Burioni, alias Antonio Ornano, e per il talk giornalistico, con il conduttore Massimo Giletti (Ubaldo Pantani). Brenda Lodigiani sarà invece ancora una volta Diletta Leotta e Sveva Sagramola di Geo&Geo. A supervisionare i dettami ministeriali in materia di salute ci penserà l'agente Mormora (Toni Bonji). In questa strana giornata calcistica a porte chiuse si comincerà con l'anticipo Parma-Spal, con la conduttrice Michela Coppa per i padroni di casa e Igles Corelli, lo chef, per gli ospiti. A Genova, per Sampdoria-Verona, tiferanno in solitudine il comico blucerchiato Dario Vergassola e l'attrice Eva Grimaldi. A San Siro, senza contradditorio, farà da ultras il rossonero Francesco Mandelli.



