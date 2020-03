Coronavirus, ipotesi rianimatori per terapia intensiva: limiti d'età e priorità a chi ha possibilità di vivere

Potrebbe essere necessario porre un limite di età all'ingresso in Terapia Intensiva. E' quanto si legge nel terzo punto di un documento dal titolo "Raccomandazioni di etica clinica per l'ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensioni, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili" che è stato stilato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).

"Non si tratta di compiere scelte meramente di valore - si legge nel documento al punto tre - ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per il maggior numero di persone. In uno scenario di saturazione totale delle risorse intensive, decidere di mantenere un criterio di “first come, first served” equivarrebbe comunque a scegliere di non curare gli eventuali pazienti successivi che rimarrebbero esclusi dalla Terapia Intensiva".

"Le previsioni sull’epidemia da Coronavirus (Covid-19) attualmente in corso in alcune regioni italiane - si legge nel documento - stimano per le prossime settimane, in molti centri, un aumento dei casi di insufficienza respiratoria acuta (con necessità di ricovero in Terapia Intensiva) di tale entità da determinare un enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive. È uno scenario in cui potrebbero essere necessari criteri di accesso alle cure intensive (e di dimissione) non soltanto strettamente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di appropriata allocazione di risorse sanitarie limitate".

Ancora: "Come estensione del principio di proporzionalità delle cure, l’allocazione in un contesto di grave carenza (shortage) delle risorse sanitarie deve puntare a garantire i trattamenti di carattere intensivo ai pazienti con maggiori possibilità di successo terapeutico: si tratta dunque di privilegiare la maggior speranza di vita”.

Siaarti ha diffuso e pubblicato integralmente e senza alcuna restrizione il documento in 15 punti, pur essendo indirizzato a medici ed esperti. "E' un testo - spiega Siaarti - finalizzato a fornire un supporto agli anestesisti-rianimatori attualmente impegnati a gestire in prima linea una maxi-emergenza che non ha precedenti per caratteristiche e proporzioni".