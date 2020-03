Grande Fratello vip 4, scoppia una nuova lite fra due concorrenti in giardino, caos nella Casa VIDEO

Ancora litigi nella Casa del Grande Fratello vip 4. Niente Antonella Elia contro Valeria Marini, però. Le protagoniste sono sempre due donne, ma non le "nemiche" degli ultimi giorni. Si tratta di Asia Valente e Sara Soldati che si sono beccate in giardino. A fare infuriare Asia è stato un gesto di Sara. La modella avrebbe preso un paio di occhiali nella borsa della Valente, mentre quest’ultima dormiva. Un gesto che ha fatto infuriare Asia: “Perché hai preso i miei occhiali senza chiedermelo? Erano nella mia borsa, almeno svegliami e ne parliamo. Non mettere le mani nella borsa mentre dormo!“. Ma Sara replica: “Quando sono arrivata sei tu che me li hai presi. Non sono i tuoi, devo chiederti scusa quando tu li hai presi a me la prima volta?”. La Soldati sottolinea come, nella Casa, niente è di nessuno e gli occhiali in questione, quindi, non erano di Asia. Ma quest’ultima ribadisce che erano nella sua borsa e avrebbe dovuto chiederle il permesso.

