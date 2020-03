Elezioni regionali in Toscana, è Susanna Ceccardi europarlamentare del Carroccio ed ex sindaco di Cascina (Pisa) il nome proposto dalla Lega agli alleati di centrodestra come candidato presidente della Toscana. Da giorni circolava la notizia che Ceccardi fosse in procinto di essere indicata come candidato alla presidenza della Regione. La candidatura ufficiale è stata annunciata oggi dal coordinatore della Lega in Toscana Daniele Belotti, con una diretta Facebook. "La Lega Toscana propone una candidatura giovane e competente come Susanna Ceccardi", ha detto. Lei ha commentato: "È una sfida difficile, e per le sfide difficili occorrono sacrificio e impegno. Le sfide difficili non sono impossibili, si possono vincere. Se fosse impossibile uno rinuncerebbe in partenza. E noi della Lega questo atteggiamento rinunciatario in Toscana non lo abbiamo mai avuto".



