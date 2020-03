Coronavirus, gli italiani incoraggiano medici e infermieri. Lo striscione: siete il nostro orgoglio

In un momento particolarmente difficile per l'intero Paese, in trincea con tutte le sue forze per combattere contro la diffusione del Coronavirus Covid 19, gli italiani riscoprono l'importanza di medici e infermieri. E si stringono ai professionisti della sanità. Sui social fioccano gli incoraggiamenti e gli attestati di stima per il complesso e duro lavoro che stanno portando avanti ormai da giorni senza tregua. Ma c'è anche chi va oltre gli attestati in rete, come i cittadini che hanno affisso uno striscione fuori da uno degli ospedali lombardi con una scritta che non ha bisogno di ulteriori commenti: "Medici e infermieri siete il nostro orgoglio. Grazie". La foto è subito diventata virale.

