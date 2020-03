Morta Francesca Milani, voce di Dimensione Suono Roma. Il messaggio commosso della radio

E' morta Francesca Milani. Ne dà notizia, con un messaggio sul proprio sito, Dimensione Suono Roma, di cui Francesca era la voce. "Stamattina è arrivata in radio una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare, la nostra conduttrice Francesca Milani, amatissima voce de La Sveglia dei Gladiatori, ci ha lasciati per sempre, dice Dimensione Suono Roma nel doloroso messaggio pubblicato sul proprio sito. La Milani, come si legge nel testo, combatteva contro una brutta malattia.

"Non dimenticheremo la Francesca Milani gladiatrice, conduttrice, attrice. Non dimenticheremo la Francesca Milani persona, nel suo coraggio, nella sua gentilezza, nel suo sorriso, nella sua ironia, nel suo amore unico per il lavoro, per il teatro, per la radio, per il pubblico. Ma soprattutto non dimenticheremo il suo amore per la vita", sono ancora le parole commoventi della radio (leggi qui il messaggio integrale che è stato pubblicato).