Domenica In torna l'8 marzo 2020 su Rai 1 a partire dalle ore 14. Ecco anticipazioni e ospiti del programma di Mara Venier. In studio si parlerà, come nelle ultime puntate, di Coronavirus con Pierluigi Diaco. Ci sarà poi Massimo Ghini che presenterà la pellicola La Volta buona di Vincenzo Marra. Dopo aver dato ampio spazio alla maggior parte dei cantanti del Festival di Sanremo, si parlerà ora anche Ballando con le Stelle: arriverà Barbara Bouchet, concorrente ufficiale della nuova edizione del talent di Milly Carlucci. Mara Venier intervisterà poi Gessica Notaro, una che Ballando con le Stelle l'ha già fatto in passato. In studio anche Patrizia Mirigliani, che ha denunciato il figlio per droga, ed Enzo Gragnaniello.



