Lavoro, concorso alla Banca d'Italia 2020: bando per 105 assunzioni, per alcune figure basta il diploma

La giornata

Calcio, Premier League: Arsenal supera il West Ham. Wolves: pari a Londra Video Sky

Successo di misura dell’Arsenal, 1-0 contro il West Ham all’Emirates. Per i «Gunners» gol decisivo di Lacazette e aggancio al Tottenham ottavo, impegnato sul campo del Burnley. Stesso risultato per il Crystal Palace di Hodgson (gol di Ayew) contro il Watford e per lo Sheffield (a segno Sharp) contro il Norwich, entrambi in casa. Altro 1-0, questa volta in trasferta, per il Newcastle sul campo del ...