Seggiolini anti abbandono per bambini in auto, dal 6 marzo arrivano le multe

Sono entrate in vigore venerdì 6 marzo 2020 le nuove regole del codice della strada per ciò che riguarda i dispositivi obbligatori per evitare l'abbandono di neonati all'interno delle auto. Ora il pericolo di dover pagare multe è reale. Il periodo di moratoria è finito e i papà e le mamme che non rispetteranno le regole rischiano sanzioni che possono andare da 81 a 326 euro. E non è finita qui perché si sarà anche il rischio di vedersi decurtati dalla patente 5 punti.

Vale la pena ricordare che i dispositivi anti abbandono riguardano il trasporto a bordo dei veicoli di neonati e bambini fino a 4 anni. I dispositivi possono anche non essere della stessa marca del seggiolino, l'importante è che siano conformi a quanto previsto nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019 e, in particolare, a ciò che viene specificato nelle prescrizioni contenute nell’allegato A.