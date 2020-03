Coronavirus, positivo anche un uomo della scorta di Matteo Salvini. Forse tampone per leader della Lega

Anche un uomo della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata battuta dalle agenzie secondo cui l'agente non sarebbe stato a stretto contatto con il leader della Lega negli ultimi giorni. Ovviamente sono stati subito messi in quarantena i suoi colleghi. E' probabile che il leader della Lega si sottoponga al tampone per sicurezza. Salvini si è detto tranquillo. La notizia è trapelata proprio nel giorno in cui il centrodestra ha presentato in maniera compatta al governo le sue proposte per arginare la recessione dovuta al virus e aiutare le famiglie: un piano da 30 miliardi di euro.