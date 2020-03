Sei nato sotto uno dei segni zodiacali di acqua? Ecco le previsioni delle stelle di sabato 7 marzo 2020, con l'oroscopo del Corriere.



CANCRO Cercate di restare concentrati in questa giornata, nonostante tutte le questioni irrisolte che si stanno avvicendando intorno a voi.

SCORPIONE Vi siete accorti che ultimamente c'è sintonia con una persona del vostro gruppo di amici. Perchè non approfondire per capire cosa non funziona?



PESCI Qualcuno oggi potrebbe cercare di mettervi alla prova. Non fatevi prendere dall'ansia e dimostrate il vostro valore: avete le qualità per farlo.

