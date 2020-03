Coronavirus, oltre 100mila contagi. Quasi 3.500 morti (6 marzo ore 20)

Sono oltre 100mila i contagi da Coronavirus accertati nel mondo. Per la precisione 101.587. E' il numero che si evince dai dati della Johns Hopkins University alle ore 20 del 6 marzo. Si espandono soprattutto i focolai europei: quasi 700 casi in Germania, poco meno di 600 in Francia e ancora Spagna, Svezia, Norvegia, Svizzera e così via. Un caso anche ad Andorra e uno nel Principato di Monaco. Insomma ormai il virus è in tutti i paesi del vecchio continente. Tornando ai dati: le vittime nelle prossime ore supereranno la cifra di 3.500, visto che sono 3.460. A generare ottimismo è il dato relativo alle guarigioni, arrivate a 55.836, duemila in più rispetto alla rilevazione delle 19.30 del giorno precedente.

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 2.931; Italia 197; Iran 124; Corea del Sud 42; Usa 14; Francia 9; altri (Diamond Princess) e Giappone 6; Spagna 5; Iraq 3; Hong Kong, Inghilterra e Australia 2; Olanda, Filippine, Taiwan, Thailandia, Svizzera e San Marino 1. Le restanti vittime nelle altre province cinesi.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 80.573, Corea del sud 6.593, Iran 4.747, Italia 4.636, Germania 670, Francia 577, Spagna 386, Giappone 381, Stati Uniti 245, Svizzera 214.

Guarda anche Primo caso anche in Vaticano