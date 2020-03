Sabato 7 marzo 2020, alle 16.40, torna l'appuntamento con ItaliaSì su Rai 1, il programma condotto da Marco Liorni con Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. In questa puntata di ItaliaSì, il podio sarà riservato prima di tutto alle storie della Diamond Princess e del suo Comandante, la nave con 3.600 persone a bordo messa in quarantena in Giappone. Quindi il rapporto tra Coronavirus e animali e di come parlare e come agire con i bambini in tempo di epidemia. Giovanna Botteri, in collegamento da Pechino, aggiornerà i telespettatori di Italia Sì sulla situazione in Cina mentre saranno trasmesse le immagini inedite del documentario Coronavirus: Diary of a Quarantine di Sébastien Le Belzic. ItaliaSì si preparerà, infine, alla festa dell'8 marzo, presentando dei podi speciali per donne importanti e creative nella vita sociale e nell'imprenditoria prima di chiudere con l'Auditorium di Napoli, dove Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero preparano "Una Storia da Cantare".



