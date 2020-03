E' uscito "Neon - Le Ali", il nuovo singolo di Marracash con Elisa

E' uscito oggi, venerdì 6 marzo 2020, "Neon-Le Ali" il nuovo singolo di Marracash feat Elisa. La canzone è frutto di una collaborazione cercata da tempo tra due dei più grandi nomi del panorama musicale italiano. Disponibile in streaming e digital, è l'ultimo tassello di uno degli album più importanti del 2019: da oggi "Persona" è completo. "Una delle migliori voci italiane di tutti i tempi aveva scritto una canzone per me, pensata apposta per me! Avevo bisogno di quella dose di fiducia come di acqua nel deserto. Elisa è stata un'amica più di altri che si professano tali e non solo quella sera", ha detto Marracash, il compagno della cantante Elodie. "È sempre stato e resterà sempre tra i più grandi. Finalmente abbiamo fatto una canzone insieme, era un sogno rimasto in sospeso ma adesso è realtà", ha aggiunto Elisa.