Coronavirus, tra psicosi e fake news nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, è stato diffuso un finto comunicato con il logo del ministero dell'Interno in cui era annunciata la chiusura delle scuole fino a domenica 5 aprile. Una decisione che aveva allarmato famiglie, genitori e l'intero mondo della scuola, sul quale è arrivata la secca smentita del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina. "Gira un finto comunicato attribuito al Ministero dell'Interno in cui si dice che è stata disposta la chiusura delle scuole fino al 5 aprile. Chi fa questi giochini si diverte alle spalle di milioni di studenti e genitori, della scuola. Lo trovo intollerabile. Ma possiamo tutti fare qualcosa per fermare questa follia delle fake news virali. Verificare leggendo fonti ufficiali e non condividere contenuti non accertati". La sospensione delle attività didattiche di scuole e università, allo stato attuale, è confermata fino al 15 marzo 2020, anche se il governo non ha escluso proroghe (leggi qui i due scenari all'esame dell'esecutivo).