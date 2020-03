Coronavirus, ecco come funziona la quarantena: cosa devono fare cittadini e sanitari

Coronavirus, come funziona l’isolamento in casa? Quanto dura e come bisogna comportarsi? Il Ministero della salute pubblica sulle sue pagine web tutte le indicazioni relative spiegando che il compito di prescrivere l’isolamento domiciliare spetta agli operatori sanitari competenti per territorio. Il decreto ministeriale dispone che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, o sia transitato e abbia sostato nei Comuni italiani a rischio, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Guarda anche Lavarsi le mani in modo corretto

Quarantena: cosa devono fare gli operatori sanitari

Contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione. Una volta stabilita la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l’operatore sanitario deve:

- accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

- informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi.

All’interessato, invece, viene chiesto di:

- misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);

- mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

- non avere contatti sociali;

- non effettuare spostamenti e viaggi;

- rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Guarda anche Coronavirus, ecco i sintomi



Sorveglianza attiva durante l’isolamento

L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del ministero della Salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.