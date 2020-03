Oroscopo di Simon and the Stars per il weekend del 7 e 8 marzo 2020. La classifica dei segni

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Simon and the Stars per il weekend del 7 e 8 marzo 2020. L'astrologo è stato ospite, come ogni venerdì, di Caterina Balivo a Vieni da Me, il programma di Rai 1 in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nella prima fascia pomeridiana. Simon ha presentato la consueta "scala delle stelle" con i segni zodiacali più fortunati dei prossimi due giorni. Al primo posto c'è la Vergine, seguita da Toro e Pesci. Subito fuori dal "podio" c'è Scorpione, poi Capricorno, Acquario e Leone. Dall'ottavo posto, a scendere, Cancro, Bilancia, Ariete, Sagittario e, infine, Gemelli.