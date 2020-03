Coronavirus, ecco come lavare le mani in maniera corretta. Scarica l'opuscolo dell'Oms

Lavarsi spesso le mani è una delle indicazioni più pressanti da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Istituto superiore della sanità per combattere il Coronavirus Covid 19. Ma come si lavano le mani in maniera corretta? Il 5 maggio del 2017 fu la giornata mondiale per l’igiene delle mani e proprio l’Oms diffuse le indicazioni per spiegare con esattezza due metodi diversi: frizionandole con una soluzione alcolica o lavandole con acqua e sapone. Fu realizzato un apposito opuscolo che a distanza di qualche anno è interessante rileggere.

COME LAVARE LE MANI: SCARICA L'OPUSCOLO DELL'OMS

Come lavarsi le mani con acqua e sapone

1) Bagna le mani con l'acqua.

2) Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

3) Friziona le mani palmo contro palmo.

4) Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa.

5) Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

6) Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.

7) Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

8) Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa.

9) Risciacqua le mani con l'acqua.

10) Asciuga accuratamente con una salvietta monouso.

11) Usa la salvietta per chiudere il rubinetto.

12) Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica

1) Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

2) Frizionare le mani palmo contro palmo.

3) Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa.

4) Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro.

5) Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.

6) Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa.

7) Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa.

8) Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

