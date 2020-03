Coronavirus, in Italia 3.916 casi positivi. I morti salgono a 197 e i guariti a 523. I numeri dell'epidemia

Coronavirus, si aggiorna ogni giorno il bilancio dell'epidemia da Covid-19. Secondo quanto reso noto dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, alle ore 18 di venerdì 7 marzo 2020 "sono 3.916 i positivi al Coronavirus in Italia, 197 i morti e 523 i guariti". Riguardo i casi positivi, aggiunge Borrelli, "1.060 sono in isolamento domiciliare, 2394 ricoverati con sintomi e 462 in terapia intensiva". "Il totale dei guariti è l'11,28% del totale e i deceduti sono il 4,25%", ha puntualizzato Borrelli, che ha anticipato anche l'arrivo, la prossima settimana di "2 milioni di mascherine in tutta Italia, oltre a quelle già distribuite alle regioni".



