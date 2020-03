Achille Lauro, il capo mondiale degli esorcisti lo accusa di blasfemia: "Fa uso satanico di simboli religiosi"

L'accusa arriva dal capo mondiale degli esorcisti, padre Francesco Bamonte. L'accusato di blasfemia dal sacerdote è Achille Il Presidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti ha scritto un aspro editoriale sul portale Interris (leggi qui), dopo l’uscita del video di Me ne Frego, il brano che il cantante romano ha portato al Festival di Sanremo 2020.

Achille Lauro è un “improvvisato imitatore di rockstar sataniste” che “si permette di raffigurare la Vergine Maria come un’invasata discinta che sembra presiedere a condotte orgiastiche in un mucchio di corpi nudi e allucinati come in una messa nera”, fa notare Bamonte. "Il vero problema non sono i corpi nudi (ce ne sono ovunque nell’arte più sublime) bensì l’uso satanico di simboli religiosi per farsi notare”, dice il sacerdote.