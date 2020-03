Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 6 marzo, e del weekend del 7 e 8 marzo 2020. Il popolare astrologo è intervenuto nel consueto spazio a lui riservato all'interno del programma I Fatti Vostri, in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, su Rai 2. Paolo Fox ha fatto le previsioni delle stelle, segno per segno, in vista del fine settimana; poi l'appuntamento con il programma condotto da Giancarlo Magalli tornerà lunedì con l'oroscopo della prossima settimana. Nel video qui sotto, tratto dalla pagina facebook ufficiale della trasmissione, è possibile rivedere tutte le indicazioni fornite dall'astrologo nella trasmissione di questa mattina. Le previsioni di Fox sono presenti anche in un'applicazione per smartphone e tablet.



