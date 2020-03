Torna oggi, venerdì 6 marzo 2020, alle 21.25, su Rete 4, Quarto Grado. Ecco alcune anticipazioni sui servizi del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Al centro della puntata la morte di Ugo Russo, ucciso domenica 1 marzo durante una tentata rapina, in via Orsolini, a Napoli. A premere il grilletto, un carabiniere in borghese di 23 anni, ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Gli inquirenti sono al lavoro per capire cosa sia accaduto realmente nel vicolo. Il padre del ragazzo pretende giustizia e ha chiesto alla procura di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Poi approfondimento sull'omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto il 17 maggio 2015, "lasciato spegnersi dopo un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata, Martina Ciontoli", si legge in un comunicato Mediaset. Per l’omicidio è indagato il padre della ragazza, Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni in primo grado, poi ridotti a cinque, per omicidio colposo.