Attività didattica sospesa in scuole e università di tutta Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus fino al 15 marzo 2020. Già all'indomani della decisione del governo di mercoledì 4 marzo si sono aperti diversi scenari sul futuro delle lezioni. Il premier Conte, infatti, già ieri non ha escluso una proroga del provvedimento (leggi qui) di cui comunque è ancora presto per vedere gli effetti in vista dell'attesa frenata dei contagi da Covid-19. Due le ipotesi allo studio del governo: una proroga fino al 3 aprile 2020 o, misura ancora più drastica, fino a dopo le vacanze di Pasqua. Come riferisce il Corriere della Sera, inoltre, "a preoccupare sono soprattutto gli esami di Stato, terza media e Maturità. Tutto dipenderà dalla durata delle misure di emergenza: potrebbe essere sospesa, per quest’anno, la necessità di svolgere le prove Invalsi e l’attività di alternanza scuola-lavoro per poter accedere all'esame"