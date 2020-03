Coronavirus, i morti in Italia sono arrivati a 148 (leggi qui i numeri dell'ultimo bollettino). Ma ora è possibile iniziare a tracciare un quadro clinico più preciso della natura dei decessi. Almeno in 105 casi, l'ultimo dei quali il 4 marzo. A illustrarlo è l'Istituto superiore di sanità. "L'età media dei pazienti deceduti è 81 anni e ci sono 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus. La maggior parte dei decessi — 42.2% — si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni; il 32.4% dei decessi erano tra 70 e 79; l'8.4% erano tra 60 e 69; il 2.8% tra 50 e 59 e il 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver contratto il virus hanno un'età più alta degli uomini. L'età mediana per le donne è 83.4, l'età mediana per gli uomini è 79.9. In più di due terzi dei casi i morti con il Coronavirus avevano tre o più patologie preesistenti: il numero medio di patologie osservate è di 3.4. Solo il 15.5% del campione non presentava patologie, o ne aveva una soltanto.

Un quadro, dunque, che lascia presupporre il virus come concausa dei decessi e, molto più raramente, come causa principale. Intanto scienziati americani hanno scoperto che il primo focolaio in Europa sarebbe partito il 24 gennaio dalla Germania.