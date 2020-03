Bollo auto non pagato, dopo tre anni la tassa si annulla. Ecco cosa stabilisce una nuova sentenza

Bollo auto non pagato, dopo tre anni la tassa si annulla. E' quanto stabilisce una sentenza della Commissione tributaria del Lazio che riporta il sito Laleggepertutti.it. La prescrizione, dunque, non avviene dopo dieci anni e questo vale sia per i crediti dell'Inps sia per le entrate tributarie dello Stato che per quelle territoriali e quindi anche per il bollo auto. Tanto per fare un esempio: per chi non ha pagato la tassa automobilistica nel 2020, la cartella per il bollo auto andrà in prescrizione il 31 dicembre 2023. Questo anche l'automobilista non ha impugnato l'atto: se si vede recapitare la cartella esattoriale dopo tre anni, quella stessa cartella sarà nulla.