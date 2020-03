Coronavirus, l'appello del medico anestesista rianimatore: "Italiani, dovete restare a casa"

Il pressante appello su Facebook della dottoressa Barbara Balanzoni, medico anestesista rianimatore, che senza giri di parole invita gli italiani a restare in casa. "Diminuite le possibilità di assembramento, non andate in giro. Non ci sono abbastanza respiratori". Barbara Balanzoni va dritta al cuore del problema, in maniera anche dura: "Videocazziatone per tutti: dovete restare a casa. Le scuole sono chiuse fino al 15 marzo. Fatevi una domanda. Italiano medio, fatti una domanda: se le scuole stanno chiuse, secondo te A è Pasqua (e non lo è), B c'è un pericolo di contagio. B, B, accendete la B". Ancora: "C'è troppa gente in giro. Ve lo dico in maniera chiara: non ci sono i posti nelle rianimazioni, non ci sono abbastanza respiratori, non ci siamo noi rianimatori. Vuol dire che i posti in rianimazione sono un numero, i pazienti che ne avranno bisogno sono e saranno di più". L'appello ha collezionato migliaia e migliaia di condivisioni.

Barbara Balanzoni è medico chirurgo, specialista in anestesia e rianimazione a indirizzo iperbarico. E' inoltre dottoressa magistrale in giurisprudenza, ufficiale medico (Ris. Sel.) Esercito Italiano e medico dello staff di Medici Senza Frontiere. E' iscritta all'albo dei medici di Venezia.