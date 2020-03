Coronavirus, Vasco Rossi provoca e accusa: "In California meno casi perché i tamponi costano 3200 dollari"

I casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono pochi solo perché non vengono cercati. Ne è convinto Vasco Rossi che posta sui suoi profili social una foto in cui indossa una mascherina molto particolare (con stampate due mani che mimano la vagina), una evidente provocazione, alla Vasco, come del resto spiega nel post che accompagna l'immagine: "Corona... che... è arrivato anche in California... - scrive - I casi accertati sono pochi!? ...anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (si avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia. Chissà quanti sono già ammalati e lo saranno senza che la Cnn o Strump si debbano preoccupare. Meditate gente... meditate!".

Guarda anche Il discorso del presidente Mattarella alla nazione