Coronavirus, nel mondo i morti sono 3.347. Aumentano le guarigioni: 53.786 (5 marzo ore 19.30)

Grazie al lavoro degli esperti della Johns Hopkins University, è possibile tracciare un bilancio mondiale del Coronavirus praticamente in tempo reale. Vediamo quindi la fotografia della situazione alle ore 19.30 del 5 marzo. Tutti i dati continuano ad essere in sostanziale aumento, a partire da quello dei decessi arrivati a 3.347, di questi 148 sono quelli avvenuti in Italia. Alle ore 2.15, nell'ultimo nostro rilievo, le vittime erano 3.254. Aumentano anche i casi di contagio. Sono 97.841 le persone affette da Covid 19 con certezza. Ma per fortuna aumenta, e più velocemente, anche il numero delle guarigioni, arrivate a 53.786.

I paesi con decessi: Cina (solo provincia Hubei) 2.902; Italia 148; Iran 107; Corea del Sud 35; Usa 11; altri (Diamond Princess), Giappone e Francia 6; Spagna 3; Hong Kong, Iraq e Australia 2; Filippine, Taiwan, Thailandia, Inghilterra, Svizzera e San Marino 1. Le restanti vittime nelle altre province cinesi.

I primi 10 paesi per numero di contagi: Cina 80.422, Corea del sud 6.088, Italia 3.858, Iran 3.513, Germania 482, Francia 377, Giappone 360, Spagna 259, Stati Uniti 177; Singapore 117.

