Nuova puntata questa sera, giovedì 5 marzo 2020, con Mezz'ora in più, il programma di Rai 3 in onda a partire dalle ore 21.20. Ecco anticipazioni e ospiti di Lucia Annunziata. Al centro della puntata la battaglia dell'Italia contro il Covid-19 e i provvedimenti varati dal governo per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Ne parleranno, tra gli altri, l'ex direttore de La Repubblica, Ezio Mauro; Giancarlo Giorgetti della Lega, il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia; il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e quello della Regione Sicilia, Nello Musumeci; con loro anche l'economista Carlo Cottarelli. Su La7, invece, c'è Piazzapulita.