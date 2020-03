C'è posta per te torna sabato 7 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. Ecco anticipazioni e ospiti dell'ottava e penultima puntata di questa stagione, condotta come sempre da Maria De Filippi. Tante storie, tra cui quella di un regalo speciale che coinvolge il capocannoniere fuoriclasse del Milan Zlatan Ibrahimovic e quella che vede protagonisti Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che mandano la posta a Carlo Conti, un trio toscano che sbanca in tv e in teatro. Nuovi grandi ospiti, quindi, dopo che nell'ultima puntata c'erano stati Gonzalo Higuain e la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.