Torna oggi, giovedì 5 marzo 2020, l'appuntamento in prima serata su La7 con Piazzapulita. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto da Corrado Formigli. In primo piano l'emergenza Coronavirus in Italia con i reportage degli inviati della squadra di Corrado Formigli nei settori più colpiti: dal reparto terapia intensiva dell'ospedale di Cremona al mondo degli imprenditori. Una situazione che lascia prevedere 32 milioni in meno di turisti nel corso del 2020, con un'impennata di cancellazioni nelle strutture ricettive di tutto lo stivale. Grande attenzione anche all'emergenza sanitaria del virus, come anticipato dal video che riportiamo di seguito, tratto dalla pagina facebook ufficiale del programma. Tra gli ospiti in studio ci saranno Massimo Cacciari, Mario Monti, Massimo Galli, Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Guido Maria Brera, Stefano Massini, Luca Telese, Fabio Picchi, Fabio Dragoni, Enrica Montanucci, Anna Jose, Pierluigi Lopalco, Philippo Santelli, Ilham.