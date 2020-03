Paolo Fox, l'oroscopo di oggi, giovedì 5 marzo e le anticipazioni per il weekend di ogni segno zodiacale VIDEO

Le previsioni delle stelle secondo Paolo Fox. L'oroscopo del popolare astrologo di oggi, giovedì 5 marzo, è andato in onda nel corso della trasmissione televisiva di Rai2 I Fatti vostri.

Paolo Fox nel programma tv condotto da Giancarlo Magalli, ha una parentesi quotidiana molto seguita da parte del pubblico a casa. Domani, venerdì, il noto astrologo, farà le previsioni per la giornata e anche la classifica dei segni zodiacali per il prossimo fine settimana. Poi, finito il week end, lunedì prossimo sarà il momento dell'oroscopo della settimana, la prossima. Intanto ecco cosa ha previsto Paolo Fox per la giornata odierna.