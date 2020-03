Diletta Leotta in vestaglia corta e trasparente, la foto hot di mezzanotte: si vede troppo. Fan scatenati

Lo scatto che infiamma Instagram, da parte di Diletta Leotta, arriva a mezzanotte. La bella conduttrice da qualche giorno delizia i fan con foto e video della sua vacanza in montagna, ma stavolta fa vedere davvero troppo. Diletta beve una bevanda calda, è seduta col caminetto acceso. Si presenta con una vestaglia in raso bianco, una vestaglia corta ed elegante, gamba accavallata. Una fotografia che ha scatenato i fan con like e commenti. Diletta Leotta d'altra parte ha deciso di rendere social questa vacanza, mostrando anche foto mentre scia, evoluzioni sulla neve nelle quali mostra grandi capacità. Poi a mezzanotte, questo scatto bollente.

Visualizza questo post su Instagram Mezzanotte Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) in data: 4 Mar 2020 alle ore 3:00 PST