Il governo ha sospeso l'attività didattica di scuole di ogni ordine e grado e università fino al 15 marzo a causa dell'epidemia da Coronavirus. Così per i bambini i cui istituti scolastici non adottano le lezioni a distanza, ci sono intere giornate da riempire. "È importante adottare attività che tutelino la salute dei piccoli, non solo contro il Covid-19. Ecco perché possiamo consigliare ai genitori di far fare ai figli più attività fisica, meglio se all'aria aperta o sport individuali. Occhio a quello che mangiano i bambini, evitare feste o pomeriggi chiusi in casa in grandi gruppi". Ad affermarlo è il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. Quanto agli sport pomeridiani, "molte lezioni non sono state interrotte, e per me si possono proseguire, purché in piccoli gruppi e rispettando le norme igieniche". Quanto alle gite in città, magari sui mezzi pubblici, "io sono favorevole, facendo attenzione alla distanza suggerita, di almeno un metro e alle norme igieniche. È banale ma ricordiamoci, e ricordiamo ai nostri bambini, di lavare bene e spesso le mani. Solo il 15 marzo potremo dire se lo stop delle lezioni fissato starà funzionando e se basterà - avverte", ha spiegato.



Leggi anche: I consigli per la pulizia della casa per prevenire il contagio - Le indicazioni contro il Covid-19 per l'abbigliamento