Torna oggi, giovedì 5 marzo 2020, l'appuntamento in prima serata su Rete 4 con Dritto e Rovescio. Ecco anticipazioni e ospiti del programma di Paolo De Debbio. Ampio spazio al Coronavirus, dopo i casi positivi in Italia che hanno superato quota 3 mila e la chiusura di scuole e università fino al 15 marzo. Se ne discute in studio con il senatore Massimiliano Romeo (Lega), i deputati Gianfranco Librandi (Italia Viva) e Giorgio Mulé (Forza Italia), il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il consigliere comunale di Pavia Nicolò Fraschini, lo scrittore Ottavio Cappellani e i giornalisti Raffaele Auriemma e Claudia Fusani. Poi spazio alla cronaca con il caso della morte del 15enne Ugo Russo a Napoli: ne discuteranno il deputato Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), i giornalisti Toni Capuozzo, Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Sara Manfuso e il vignettista Vauro Senesi. Infine, insieme a Paolo Brosio, i giornalisti Luigi Amicone e Mario Adinolfi, il matematico Piergiorgio Odifreddi e Marco Morocutti del Cicap si approfondisce il riconoscimento ufficiale delle apparizioni della Madonna di Medjugorje.