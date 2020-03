Coronavirus, ecco una serie di consigli utili per tenere lontano dalla propria casa il rischio di contagio da Covid-19. Una premessa è d'obbligo: il virus arriva dall'esterno, pertanto è opportuno creare nella propria abitazione un ambiente protetto. Ogni precauzione è d'obbligo, per cui è opportuno cambiarsi subito le scarpe per non portare in giro per casa potenziali elementi patogeni dall'esterno; areare bene gli ambienti; passare lavare spesso i pavimenti con disinfettanti o candeggina. Non trascurare la pulizia di bagni e cucina: essendo luoghi con un elevato tasso di umidità, rispetto ad altri ambienti, sono posti ideali per la proliferazione degli agenti patogeni. E' opportuno anche cambiare spesso i propri vestiti e non rimanere a lungo in casa con i panni indossati all'esterno. Inutile aggiungere che è anche necessario mantenere il proprio fisico in salute e che l'alimentazione è fondamentale: qui alcuni consigli alimentari per la prevenzione dal Covid-19.