Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, l'amore è finito: "Non stiamo più insieme". L'annuncio via social

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: adesso è proprio finita. I rumors dei giorni scorsi, su una loro crisi (leggi qui) sono stati confermati con l'annuncio della coppia arrivata via social.

"Non stiamo più insieme da un po'", dicono Anna e Gigi attraverso il messaggio congiunto condiviso sugli account social. "Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. E' per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata".

D'Alessio e la Tatangelo hanno scelto le stesse parole per comunicare ai fan la fine del loro amore. Già una volta la coppia si era separata, nell'estate del 2017, per tornare insieme dopo qualche mese.