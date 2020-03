Paolo Fox, l'oroscopo di oggi, martedì 3 marzo 2020: le previsioni per i segni zodiacali VIDEO

Il caso

Video Napoli, il padre del ragazzo di 15 anni ucciso: "Accusa omicidio per carabiniere non mi ridà mio figlio"

"Non è una vittoria per noi, non è una vittoria per nessuno, la vittoria per me sarebbe stata avere mio figlio a casa".Così Vincenzo Russo, il padre del ragazzo ucciso a Napoli, commenta al microfono di Sky l'accusa di omicidio nei confronti del militare che ha sparato durante un tentativo di rapina. Contrastanti le ricostruzioni dell'accaduto. Da un parte i legali del militare che sostengono che ...